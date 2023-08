La ristoratrice albanese ringrazia Meloni per il conto pagato: "Madre severa che dà l'esempio"

La proprietaria del ristorante Guva Mangalem di Berat, in Albania, con un post su Facebook ha ringraziato la premier Giorgia Meloni per aver pagato il conto non saldato da quattro turisti italiani che giorni fa erano scappati via al momento di pagare. Nel post la donna mostra in una foto un barattolo di vetro con all'interno i soldi "che ci ha inviato con l'ambasciata", e afferma che i contanti "resteranno qui nel ristorante come ricordo straordinario e anche contro il malocchio".

"Giornalisti e televisioni albanesi e italiani ci hanno sommerso ma non abbiamo concesso nessuna intervista. Quei cittadini italiani che son andati via senza pagare ci hanno fatto una grande pubblicità, anche alla nostra città. Li ringraziamo! Abbiamo detto già quel giorno non c'era alcun problema con loro. Abbiamo detto anche che il cibo gli è piaciuto molto. Speriamo che hanno speso quei soldi per qualcosa di bello!", ha continuato la ristoratrice albanese.