La sfida tra Musk e Zuckerberg è un'iniziativa per lanciare nuove funzionalità tecnologiche?

L'unione potrebbe fare la forza per le due applicazioni che arrancano rispetto alle premesse iniziali. I guai finanziari e di popolarità di X sono noti, e ad essi ora si aggiunge un trend negativo anche per la nuova nata in casa Meta, appunto “Threads”. Quella che doveva essere l'applicazione “Twitter killer” ha rallentato molto la sua crescita, dopo il lancio record che ha visto iscriversi oltre 100 milioni di utenti in 5 giorni , battendo anche ChatGPT di OpenAI per diventare l'app più veloce a superare il milione.