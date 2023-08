Situazione al limite nel carcere delle Vallette: i numeri di un disagio conclamato

Se la media italiana del sovraffollamento carcerario, secondo i dati dell'associazione Antigone, è del 121%, nei carceri di Lorusso e Cutugno di Torino, ai più noti come le Vallette, la situazione è persine peggiore. I detenuti qui, lo conferma anche un recente report di Magistratura Democratica, sono 1351, a fronte di una capienza di 990 posti. Il tasso di sovraffollamento qui è del 136% con punte del 191% in alcune sezioni.

Celle sporche, docce gelate, topi e blatte, infiltrazioni e muffe.

Il giudizio dei magistrati è stato chiaro: questo carcere non può svolgere una funziona rieducativa.

In poche ore, tra l'11 e il 12 agosto, sono morte due donne : una, Azzurra Campari (29 anni) si è impiccata con un asciugamano e l'altra, Susan John (43) si è lasciata morire di stenti.

Alle Vallette, come in molte altre strutture, in moltissimi fanno uso di psicofarmaci. Poco meno della metà di questa popolazione carceraria è straniero, di 40 nazionalità diverse, con solo due mediatori assunti. Quasi la metà dei detenuti è in attesa di giudizio.

Gli agenti di polizia penitenziaria sono 723 contro un organico previsto di 870, ne mancherebbero dunque 148 nel disegno di base.

Nel 2022 sono stati registrati 3.761 eventi critici, di cui 4 suicidi, 35 tentativi e 143 atti di autolesionismo.

Ci sono conclamati problemi sanitari, il personale anche in questo caso è insufficiente, come dichiarato dal Garante dei detenuti di Torino Monica Gallo lo scorso aprile nella relazione annuale. I tempi di intervento del 118 sono in media 8 minuto nel territorio urbano di Torino, 20 per quello extraurbano, in carcere sono più del doppio.

Da metà luglio, dopo un'aggressione, il controllo dei detenuti psichiatrici è affidato solo alla polizia penitenziaria. Il sindacato Osapp ha inviato una lettera al prefetto e alla direzione carceraria denunciando fughe del personale durante i turni.