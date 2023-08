La tempesta "Betty" scalzerà l'anticiclone africano Nerone

Nel corso del weekend si avvicinerà all’Italia il pericoloso ciclone Poppea – ribattezzato nel Regno Unito ‘tempesta Betty’ che di fatto, scalzando l’anticiclone africano Nerone, porrà fine all’estate 2023 o almeno a quella conosciuta negli ultimi 10 giorni.

"Conto alla rovescia per l'anticiclone africano, che ha portato caldo eccezionale e in alcuni casi da record questa volta soprattutto al Nord, che fino ad ora era stato in buona parte risparmiato dal caldo estremo". Lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara, che avverte: "Proprio il Nord vedrà l'arrivo di primi forti temporali nel weekend: sabato coinvolto soprattutto il Nordovest, mentre domenica i fenomeni temporaleschi guadagneranno progressivamente terreno anche su Nordest e alta Toscana. Massima attenzione: l'accumulo di aria eccezionalmente calda e umida di questi giorni sarà da carburante per fenomeni potenzialmente estremi, per quanto localizzati, caratterizzati da nubifragi, grandine di grossa dimensione e violente raffiche di vento. Nel frattempo al Centrosud sperimenteremo l'apice della canicola africana con punte di oltre 36-38°C sulle zone interne e afa alle stelle, anche di sera, specie su aree urbane e costiere; al Nord si tornerà invece a respirare domenica con netto calo termico a partire dal Nordovest".

"La perturbazione in arrivo dall'Atlantico e responsabile dei primi temporali al Nord nel weekend, smantellerà l'anticiclone africano sull'Italia dove andrà formandosi un vero e proprio vortice ciclonico - prosegue Ferrara -, in particolare tra lunedì e martedì piogge e temporali guadagneranno buona parte d'Italia risultando anche in questo caso localmente violenti, in particolare al Centro dove è concreto il rischio di nubifragi e grandinate di grosse dimensioni (anche qui con fenomeni che si presenteranno assai localizzati, con aree duramente colpite e altre limitrofe che potrebbero venire saltate.

Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticitaà arancione (moderata) per temporali a partire dalle ore 12 di domani, sabato 26 agosto, con una intensificazione nel tardo pomeriggio e possibili fenomeni di forte intensita' come grandine, raffiche di vento e locali accumuli di pioggia. Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi. Durante le allerte meteo c'è il divieto di frequentazione dei parchi e delle aree verdi. Si suggerisce di non sostare sotto gli alberi e le impalcature dei cantieri, dehors e tende. E' importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento. In considerazione del possibile maltempo anche nei prossimi giorni, l'Amministrazione comunale ha deciso di rinviare l'appuntamento con i volontari e le volontarie di "Insieme per il Verde" previsto per il prossimo lunedì 28 agosto. La nuova data di avvio sarà comunicata nei prossimi giorni.