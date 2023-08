Lampedusa: altri 6 sbarchi, 45 nella giornata per un totale di 283 persone

Altri 6 sbarchi, per un totale di 283 persone, a Lampedusa. L'ultimo gruppo di migranti, composto da 49 (2 donne e 8 minori) ivoriani, guineani, malesi e senegalesi, è stato rintracciato dai carabinieri, a Cala Galera. L'imbarcazione usata, al momento, non è stata ritrovata. A molo Favarolo erano nel frattempo arrivati 5 barchini. A bordo del più piccolo c'erano 3 persone, sul più grande 77 che sono state soccorse dalle motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza. Una donna, che viaggiava con un gruppo di 50 persone originarie di Costa d'Avorio, Camerun, Guinea, Mali e Togo, è stata portata subito dopo lo sbarco al Poliambulatorio perché si era sentita male. Salgono a 45, con un totale di 1.798 persone, gli approdi di oggi.

All'hotspot di contrada Imbriacola ci sono quasi 4mila ospiti, fra cui 243 minori non accompagnati. E se lo scorso anno nello stesso periodo i migranti giunti sulle coste italiane erano stati 52mila, ad oggi sono 107mila, più del doppio. La Prefettura di Agrigento ha già disposto l'imbarco di 740 migranti sul traghetto di linea Galaxy che giungerà in serata a Porto Empedocle. Già pianificati, dall'ufficio territoriale del governo, alcuni spostamenti: con 3 pullman partiranno per il Veneto 150 migranti, 40 per l'Umbria, 150, con tre bus, per l'Emilia e 100,con 2 mezzi, per Vibo Valentia. I complessivi 440 sono stati già identificati dalla polizia, che riesce assieme alla Croce Rossa a tenere i ritmi infernali imposti dai continui sbarchi, all'hotspot di Lampedusa.

170 persone sono state trasferite ad Augusta con la Nave Pantelleria della Marina Militare. Inoltre, è stato disposto dal Viminale un volo militare diretto a Comiso con 70 migranti, altri 100 saranno imbarcati sul traghetto Cossyra diretto a Porto Empedocle.