Lampedusa, hotspot allo stremo. Il ministro Urso sull'isola: "L'Europa non lasci sola l'Italia"

"Sicuramente l'accoglienza è migliorata notevolmente rispetto al passato. Siamo di fronte a un numero straordinario, perché un numero così elevato di arrivi, provenienti dalla Tunisia, con barchini, è un numero straordinario", ha detto Urso. In conclusione ha precisato di aver parlato col sindaco per capire come meglio separare la gestione e il flusso dei migranti dalla vita sociale dell'isola ad oggi ancora piena di turisti.

Per oggi, la Prefettura di Agrigento ha disposto il trasferimento di 690 ospiti della struttura di primissima accoglienza: 550 saranno scortati dalla polizia al porto dove saranno imbarcati sul traghetto di linea Galaxy che giungerà in serata a Porto Empedocle.

Nonostante questi numeri record, Polizia e Croce Rossa riescono a gestire la situazione, ma il ministro Urso richiama ancora una volta l'Europa alla condivisione comunitaria della problematica: "L'Europa deve capire che l'Italia non può essere lasciata sola in merito al fenomeno migratorio. Questa è la porta d'ingresso dell'Europa e l'Europa deve intervenire con noi".

"Questa mia visita è un segno di attenzione da parte del governo. Ho ascoltato gli operatori, il prefetto e tutte le altre autorità competenti per cercare di capire cosa si possa fare di più e di meglio. Anche alla luce dei provvedimenti che i ministri Salvini e Piantedosi prenderanno nelle prossime settimane". Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, parlando con i giornalisti a margine della visita all'hotspot di Lampedusa dove sono arrivati a 4.267 i migranti ospiti, dieci volte tanto quanto potrebbe contenerne .

Il sindaco di Brindisi: “Da soli non ce la possiamo fare”

Intanto si è concluso a Brindisi lo sbarco dei 168 migranti arrivati questa mattina a bordo della nave Geo Barents di Medici senza frontiere che li ha soccorsi nei giorni scorsi al largo delle coste libiche mentre erano in difficoltà tra le onde su due gommoni. La maggioranza dei migranti ha meno di 18 anni, e su 117 minori 110 non sono accompagnati da un famigliare. Ci sono 8 donne e 4 bambine. Provengono da Senegal, Nigeria, Burkina Faso, Guinea-Bissau, Sudan del Nord, Mali Costa d'Avorio, Guinea-Conakry, Cameroon. A quanto si apprende non si registrano particolari criticità nelle loro condizioni di salute.

Il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna chiede aiuto: "C'è preoccupazione per il numero di migranti in continuo aumento, soprattutto in considerazione del fatto che si tratta di minori non accompagnati. Le strutture di accoglienza sono allo stremo e da soli non ce la possiamo fare. Condivido l'appello che il governo ha rivolto alla Ue: siamo di fronte a un fenomeno epocale che va affrontato con approcci e mezzi straordinari".