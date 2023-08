Un barchino con alcune decine di migranti a bordo è naufragato a circa 23 miglia Sud-Ovest da Lampedusa. Le motovedette della Guardia costiera hanno recuperato, in acqua, 43 persone e il cadavere di quello che sembra essere un minore. I naufraghi riferiscono di essere partiti in 46. I dispersi dovrebbero essere dunque due: una donna e un minore. Le motovedette della Capitaneria sono ancora sul posto per le ricerche.