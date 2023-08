L'Antitrust dà il via libera ad IP per l'acquisto di Esso in Italia

L'antitrust ha dato il via libera all'acquisizione da parte di IP (del gruppo API) delle attività di Esso in Italia. Lo si legge nel bollettino odierno dell'autorità garante per la concorrenza ed il mercato. IP (Italiana Petroli) esprime soddisfazione per la decisione e sottolinea in una nota che: "il confronto con l'autorità è stato intenso e approfondito e ha consentito l'individuazione di misure a garanzia della concorrenza, con il fattivo contributo della stessa IP".

"L'autorizzazione ottenuta - si legge nella nota - consente ora di procedere speditamente al perfezionamento degli atti preordinati all'acquisizione."