Lavrov, "no a guerra nucleare, ma la deterrenza serve"

La Russia rimane "pienamente impegnata nel principio che la guerra nucleare è inaccettabile", ma crede che "non ci possano essere vincitori in un tale conflitto e di conseguenza non vada mai scatenato". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, in un'intervista alla rivista International Affairs, citata dall'agenzia Tass. Secondo il numero uno della diplomazia di Mosca "La fiducia dell'Occidente di una vittoria nel conflitto si indebolisce".

"Prevenire uno scontro tra potenze nucleari"

"E' necessario prevenire qualsiasi scontro militare tra potenze nucleari, perché rischia di trasformarsi in uno scontro nucleare - così Lavrov - l'obiettivo più importante attualmente è che ogni potenza nucleare eserciti la massima moderazione". Il ministro degli Esteri russo ha poi affermato che "il possesso di armi nucleari nel contesto della deterrenza è oggi l'unica risposta possibile ad alcune significative minacce esterne" alla sicurezza della Russia, sottolineando che lo "sviluppo della situazione" intorno all'Ucraina conferma la validità delle preoccupazioni di Mosca in questo settore.



Lavrov, armi nucleari: "politica esclusivamente difensiva"

"La politica dello Stato nel campo della deterrenza nucleare - ha assicurato Lavrov - è esclusivamente difensiva e finalizzata a mantenere il potenziale delle forze nucleari al livello minimo necessario per la difesa garantita della sovranità e dell'integrità territoriale, prevenendo l'aggressione contro la Russia e i suoi alleati".

LaPresse Russia, esercitazioni nucleari con lancio di missili balistici con la supervisione di Putin

L'Occidente “non vuole negoziare con la Russia”

"In varie città si tengono incontri multilaterali senza l'invito dei rappresentanti russi, nella speranza di convincere i Paesi in via di sviluppo a sostenere la 'formula di pace' di Zelensky. Mosca è accusata di 'riluttanza a partecipare ai negoziati' e ogni argomentazione sulla necessità di tenere conto degli interessi vitali del nostro Paese viene immediatamente respinta - stigmatizza il ministro - è chiaro che un simile approccio non indica l'intenzione dell'Occidente di negoziare qualcosa con la Russia".

Fiducia occidente in Ucraina "si indebolisce"

Secondo il ministro degli esteri, la fiducia dell'Occidente nel successo dell'Ucraina "sul campo di battaglia o nella capacità di preservare la propria autonomia di Stato in qualsiasi forma o all'interno di qualsiasi confine si sta indebolendo con il protrarsi del conflitto".



Ipa Il presidente Volodymyr Zelenskyj in visita truppe sul fronte nella regione di Zaporizhia

Futuro cupo per autorità di Kiev

"Il futuro sembra piuttosto cupo per le autorità di Kiev e i loro protettori. Più a lungo dureranno gli scontri armati, meno interesse avranno gli investitori occidentali a contribuire alla ripresa post bellica in Ucraina e più debole sarà la loro fiducia nel successo dell'Ucraina sul campo di battaglia , o la sua capacità di preservare lo Stato in qualsiasi forma o all'interno di qualsiasi confine", ha affermato Lavrov.