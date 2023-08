L'azzurra Camila Giorgi passa al secondo turno. Caroline Wozniacki è tornata con una vittoria

Camila Giorgi si qualifica al secondo turno del WTA 1000 di Montreal. Passata dalle qualificazioni, la tennista azzurra all’esordio nel main draw ha battuto con il punteggio di 6-3 6-2 la padrona di casa Bianca Andreescu in poco più di un’ora e mezza di gioco. L’ultima volta che la marchigiana aveva giocato sul Court Central di Montreal aveva poi vinto il titolo nell’estate del 2021. Questele dichiarazioni dell'azzurra al termine del match: “Già durante i match di qualificazione mi sono sentita bene, ma stasera credo di aver giocato il miglior incontro della settimana finora. L’infortunio al polso (che l’ha costretta a rinunciare al torneo di Varsavia) non è ancora risolto al 100%, ma va certamente meglio ed è sotto controllo”. “Sono molto contenta di come ho giocato, mi piace molto stare a Montreal, è una città bellissima, con tanti ristoranti, c’è sempre tanta vita e quando arrivo qui gioco sempre bene, non so perché”.