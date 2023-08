Le borse accelerano nel finale di seduta, nuove offerte di lavoro in Usa ai minimi da marzo 2021

Altra giornata positiva per le borse: a Milano l'indice Ftse Mib chiude a +1,21%, salita quasi uguale a quella di ieri. L'indice è a quota 28.888 punti. Il calo nel mese di agosto si riduce al 2,5%. Il mese era partito con le turbolenze dopo l'annuncio della tassa sugli extraprofitti delle banche. Bene anche Wall Street, che consolida i rialzi dopo un avvio in calo: S&P 500 +1,15%, Nasdaq +1,64%, Dow Jones +0,58%. C'è attesa per i dati sull'inflazione: domani ci saranno quelli di Spagna e Germania, giovedì di Italia ed Eurozona, oltre all'indice delle spese per i consumi personali (Pce) negli Stati Uniti. Numeri che orienteranno le decisioni delle banche centrali di Stati Uniti ed Eurozona. Intanto negli Stati Uniti oggi sono risultati in calo le offerte per i posti di lavoro vacanti, scesi da 9,16 a 8,827 milioni, contro attese di 9,45 milioni; quello di oggi è il dato più basso dal marzo 2021. Nella notte rialzi anche per le borse asiatiche, soprattutto per quelle di Hong Kong e Shanghai. Secondo le indiscrezioni rilanciate dall'agenzia Bloomberg, le più grandi banche cinesi si stanno preparando a tagliare i tassi di interesse sui mutui e sui depositi esistenti. Tra i titoli, Tim +0,11% dopo il +3,3% di ieri, rialzo legato al Dpcm che ha reso operativo l'accordo per l'ingresso del ministero dell'economia e finanze nella rete Tim assieme al fondo Kkr. Nella bozza del Dpcm è emerso che il ministero dell'Economia e delle finanze potrà acquisire, anche in una fase successiva, l'intero capitale di Sparkle, ossia la società dei cavi sottomarini, considerata delicata ai fini della sicurezza nazionale.