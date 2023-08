Le borse aprono in calo, giù anche le banche

Sotto i riflettori Tim: il titolo era già salito del 10% negli ultimi tre giorni sulla base delle indiscrezioni che anticipavano l'accordo tra il ministero dell'Economia e finanze e il fondo Kkr. Oggi in avvio +5%, in seguito il rialzo è ridotto al +1,77%, il prezzo per azione sale a 0,281 euro.

Per il Ftse Mib oggi -0,67% in avvio. Il settore bancario torna a scendere, -0,95% per l'indice Ftse Italia All Shares, dalla chiusura di lunedì il calo è di circa il 3,5%.

I listini ieri hanno chiuso in rialzo (Ftse Mib +0,94%, Londra +0,41%, S&P 500 +0,03%, Nasdaq +0,12%), aiutati anche da un dato sull'inflazione negli Stati Uniti che a luglio è salita, da 3 al 3,2% ma meno del 3,3% atteso dagli economisti sentiti in un sondaggio di Dow Jones. L'inflazione di fondo è scesa. Questo rafforza l'ipotesi di una pausa nei rialzi dei tassi da parte della Fed americana a settembre.

Ieri è salito anche il settore lusso, dopo l'acquisizione di Capri Holdings, gruppo Usa che possiede tra gli altri il marchio Versace, da parte di un'altra holding americana, Tapestry. Rialzi che hanno spinto soprattutto l'indice Cac40 di Parigi, +1,52%.

Sul fronte dell'energia, il future di settembre del gas è scambiato sul Ttf di Amsterdam a 37,7 euro al megawattora. Oggi +1,7%, rispetto a una settimana fa l'incremento è del 28%. Mercoledì c'è stato un balzo per uno sciopero in Australia nel settore gnl e dopo l'allarme lanciato dall'amministratore delegato dell'utility tedesca Eon, secondo cui il mercato del gas europeo non sarebbe fuori pericolo.