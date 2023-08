Le borse aspettano il discorso del presidente della Fed Powell in rialzo

Wall Street apre in territorio positivo, in attesa del discorso del numero uno della Federal Reserve Jerome Powell al vertice dei banchieri centrali di Jackson Hole.

Il Dow Jones guadagna mezzo punto e il Nasdaq lo 0,62%.

I mercati aspettano con impazienza qualsiasi possibile segnale sui prossimi passi di politica monetaria: procederanno con nuovi rialzi dei tassi di interesse o si prenderanno una pausa? Christine Lagarde della Bce parlerà alle 21. Gli investitori attendono.

Milano intanto prosegue in rialzo a +0,80%, maglia rosa in Europa. Ma anche Francoforte oggi resta tonica a +0,40%, nonostante dati macroeconomici negativi in arrivo dalla Germania in stagnazione .