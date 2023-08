Le Borse europee provano a reagire

Apertura complicata per i listini europei che a fatica cercano di riportarsi sopra la parità. Londra (+0,24%) e Milano (+0,19%) le migliori.

Mentre Francoforte oscilla intorno alla parità (+0,01%) dopo la pubblicazione dei dati trimestrali sul pil della Germania che nel secondo trimestre è risultato invariato rispetto al trimestre precedente mentre è sceso dello 0,2% rispetto allo stesso trimestre del 2022.

L’economia tedesca dunque ristagna. Ma tutti i mercati sono pessimisti in queste ore. Listini asiatici decisamente in rosso con Tokyo che paga anche i difficili rapporti commerciali con la Cina e perde circa due punti.

I futures su Wall Street per oggi indicano un ritorno in positivo solo per il Dow Jones.

Tornano alla ribalta le scelte di politica monetaria delle banche centrali, oggi attesi gli interventi del numero uno della Fed Jerome Powell e di quella della Bce Christine Lagarde.

Intanto l'Euro continua a perdere terreno sul Dollaro, il cambio è sceso sotto la soglia di 1,08 per la prima volta dal 13 giugno.

Scende anche il gas siamo sotto la soglia dei 32 euro per MegaWattora (31,7). A metà settimana era a 44 euro.