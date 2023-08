Le borse recuperano ma restano negative, declassamento di Fitch del debito Usa premia i beni rifugio

Le borse europee restano negative anche se recuperano dai minimi di giornata. Ora il Ftse Mib scende dello 0,75 per cento, il calo era arrivato a oltre l'1,50 per cento.

Un parziale recupero stanno avendo anche i contratti future che anticipano l'avvio di Wall Street alle 15.30. Nella notte in Asia, invece, i ribassi sono stati di oltre il 2% sia per il Nikkei di Tokyo che l'Hang Seng di Hong Kong.

Il giudizio di Fitch passa dalla tripla A, il valore massimo, alla doppia A+. L'unico altro abbassamento era stato nel 2011 da parte dei Standard & Poors, mentre Moody's e Dbrs mantengono la tripla A. Le cause del declassamento: il «previsto deterioramento fiscale nei prossimi tre anni», e «i ripetuti stalli politici sul limite del debito e le risoluzioni dell'ultimo minuto hanno eroso la fiducia nella gestione fiscale». La segretaria al Tesoro degli Stati Uniti, Janet Yellen, «si è detta fortemente in disaccordo», definendo la modifica di Fitch «arbitraria e basata su dati obsoleti». E la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, rincara: Il downgrade «sfida la realtà in un momento in cui il presidente Biden ha realizzato la ripresa più forte fra le maggiori economie mondiali».

Tra le altre reazioni, l'apprezzamento dei beni rifugio: il dollaro scende dello 0,35% nei confronti dello Yen giapponese, un classico porto sicuro. L'oro sale dello 0,35% e tocca I 1.950 dollari all'oncia. Scendono inoltre i rendimenti dei titoli di Stato: -2 punti base per il Treasury decennale Usa (al 4,026%) e -3 punti base per il Btp italiano decennale, al 4,13%.