Le borse tornano a scendere, Milano -3% nella settimana

Sui mercati continua una giornata all'insegna dell'incertezza e di lievi ribassi.

Wall Street ha aperto in rialzo ma la spinta iniziale si è indebolita. Alle 16 l'indice S&P 500 è appena sotto la parità, il Nasdaq dei tecnologici è in calo dello 0,12%. Oggi i dati sul lavoro negli Stati Uniti hanno dato segnali contrastanti: i posti di lavoro sono saliti 187mila unità, al di sotto dei 200mila attesi, ma il tasso di disoccupazione è sceso inaspettatamente, dal 3,6 al 3,5%. Nel complesso i dati non dovrebbero cambiare l'orientamento della Fed: si attende una pausa nei rialzi dei tassi a settembre.

A muovere gli indici sono le forti oscillazioni dei colossi tecnologici. In evidenza il +8,6% per Amazon, che ha battuto le stime sui ricavi, soprattutto grazie alla divisione cloud, che ha visto le vendite salire del 12% rispetto a un anno prima. Male invece Apple, -4,1% dopo i conti che hanno mostrato vendite in lieve contrazione.

In Europa lieve calo per gli indici di Londra e Francoforte, leggero rialzo per Parigi. Torna a peggiorare il Ftse Mib: -0,70%, quarto giorno di ribassi e bilancio provvisorio della settimana negativo del 3%. In evidenza Banca Mps, +3,30% dopo i conti trimestrali, che invece hanno penalizzato Interpump, -4,7%, maggior ribasso tra i titoli del paniere principale della borsa italiana.