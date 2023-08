L'economia Usa rallenta, borse in lieve ribasso

Oggi sui mercati i protagonisti sono i dati americani. Il dato definitivo sul Pil ha deluso le attese. Nel secondo trimestre la crescita annualizzata, cioè quella del trimestre moltiplicata per 4, è stata pari al +2,1%, contro il +2,4% delle stime preliminari. Sono anche arrivate delle stime al ribasso sui nuovi posti di lavori non agricoli ad agosto, negli Stati Uniti; +177mila, contro attese di 200mila e un dato precedente che era più del doppio (371mila).

Tutto questo ha portato le probabilità che la Fed, la banca centrale statunitense, si fermi nei rialzi tassi. Secondo le proiezioni del gruppo Cme sono a oltre il 90% a settembre e ma a quasi il 60% anche a novembre. Sono scesi i rendimenti dei titoli di Stato, in America e in Europa. La reazione sui mercati azionari è stata abbastanza limitata: Dow Jones +0,18%, S&P500 +0,43%, Nasdaq +0,60%. Ieri c'erano stati rialzi, il Nasdaq era salito dell'1,7%.

In Europa giornata senza troppi scossoni. A Milano l'indice Ftse Mib è salito dello 0,1% e si avvicina ai 29mila punti (28.918). Domani ci sarà il dato sull'inflazione nell'Eurozona, oggi la variazione dei prezzi al consumo in Germania ha visto un calo minore delle attese,dal 6,2 al 6,1%. Le attese era che scendesse al 6,0. Tra i titoli in evidenza Brunello Cucinelli, +6%, tra i migliori titoli in Europa, dopo la diffusione dei conti del primo semestre che hanno visto ricavi e utili in rialzo di oltre il 30%. Bene anche Mps all'indomani del collocamento di un'obbligazione senior da 500 milioni di euro.