Legambiente: inquinati il 32% dei mari e dei laghi italiani, presentati i nuovi dati

Brutte notizie da Legambiente: c'è un punto fuorilegge ogni 78 km di costa. Su un totale di 387 campioni prelevati nelle acque marine e lacustri d'Italia, il 32% (124 su 387), è risultato oltre il limite di legge. Emerge dai dati raccolti dalla Goletta Verde e della Goletta dei Laghi 2023 , le iniziative che tutte le estati monitorano lo stato delle acque in Italia.

Maladepurazione, scarichi abusivi, inquinamento e crisi climatica restano la principale minaccia per mare e laghi italiani e per la biodiversità. Tra i punti più critici: foci dei fiumi, canali, corsi d’acqua che sfociano a mare o nel lago. campagne itineranti dell’associazione ambientalista che da giugno ad inizio agosto hanno fatto tappa in 18 regioni e 40 laghi della Penisola.

Legambiente rileva problematiche che scaturiscono anche dall’aumento della temperatura delle acque superficiali e dalle ondate di siccità, e causano anche l’arrivo di specie aliene come il granchio blu , e poi l’aumento degli eventi meteo estremi che colpiscono soprattutto i comuni costieri, 712 quelli che si sono verificati dal 2010 a giugno 2023 in 240 aree costiere, 186 le vittime.

Preoccupa anche la scarsa informazione ai bagnanti che accedono alle coste. Solo nel 15% dei punti visitati dai volontari di Goletta verde è stato visto il cartello informativo sulla qualità delle acque obbligatorio per legge da molti anni ormai. Nel 73% delle foci analizzate non era presente nessun cartello che indicasse la criticità del punto ed il conseguente divieto di balneazione. Passando invece alle acque lacustri, su 125 punti campionati da Goletta dei laghi in 40 laghi, il 23% dei campioni è risultato oltre i limiti di legge (29 su 125). Anche in questo caso i prelievi sono stati fatti nel 48% dei casi (60 su 125) presso le foci di canali e corsi d’acqua sfocianti nelle acque lacustri e il 52% dei prelievi è stato eseguito a lago. Il 33% dei prelievi presso canali e corsi d’acqua è risultata oltre i limiti di legge contro il 14% dei prelievi effettuati nel lago.