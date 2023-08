"Lite su un tradimento, Britney Spears e il marito verso il divorzio": l'indiscrezione su Tmz

Il marito di Britney Spears, Sam Asghari, ha chiesto il divorzio dalla superstar 14 mesi dopo il loro matrimonio, come ha riferito una persona a conoscenza dell'atto depositato mercoledì scorso, e come riporta LaPresse/Ap. La persona, vicina ad Asghari ma non autorizzata a parlare pubblicamente, ha confermato che il deposito è avvenuto ieri, dopo che diversi media tra cui TMZ e la rivista People avevano riferito che la coppia si era separata.



Un'e-mail inviata a un rappresentante della Spears non ha ricevuto immediata risposta. I documenti del tribunale nelle contee di Los Angeles e Ventura non mostravano dove fosse stato archiviato il caso.



La Spears ha sposato Asghari nella sua casa di Thousand Oaks, in California, il 9 giugno 2022 davanti a ospiti tra cui Selena Gomez, Drew Barrymore, Paris Hilton e Madonna, in un matrimonio visto come una pietra miliare nella sua vita appena riacquistata dopo lo scioglimento sei mesi prima della fine della tutela giudiziaria che aveva controllato la sua vita per più di 13 anni.



La superstar del pop ha incontrato e iniziato a frequentare Asghari, modello e attore, quando è apparso nel suo video per la canzone "Slumber Party" nel 2016.



La Spears aveva rivelato anche che con Asghari aveva perso un bambino all'inizio della gravidanza nel maggio 2022, circa un mese prima del matrimonio. Le segnalazioni delle liti della coppia erano aumentate negli ultimi mesi.



Il matrimonio era il primo per il 29enne Asghari e il terzo per la 41enne cantante. In precedenza era stata sposata per meno di tre giorni nel 2004 con l'amico d'infanzia Jason Alexander, che ha tentato di rovinare il suo matrimonio con Asghari ed è stato successivamente condannato per violazione di domicilio e percosse.



Nello stesso anno Spears aveva sposato il ballerino Kevin Federline. Il loro matrimonio, durato tre anni, sarebbe arrivato in un momento di intenso controllo mediatico e crescenti liti per la salute mentale di Britney. Federline è il padre dei loro due figli adolescenti e ha la custodia dei ragazzi.



Da quando la tutela è terminata, la Spears ha pubblicato musica, inclusa una collaborazione con Elton John nel 2022, ma non si esibisce dal vivo da anni, né ha annunciato l'intenzione di farlo. Il suo libro autobiografico, 'The Woman in Me', uscirà in ottobre.