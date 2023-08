Lite tra condomini, trentacinquenne accoltellato a morte

Una lite tra condomini è degenerata in omicidio, nella serata di sabato, a Santa Margherita Ligure. Un uomo di 35 anni, Alessio Grana, è stato aggredito dal vicino di casa cinquantacinquenne con un'arma bianca, in un palazzo in via Costamezzana. L'accoltellamento ne ha determinato la morte. L'allarme al 118 era scattato intorno alle 20:40 per un'aggressione traumatica al cranio. Nel caseggiato sono intervenuti i carabinieri, che conducono le indagini. Sul posto, l'automedica Tango2 e i mezzi di soccorso di base della Croce Bianca di Rapallo e della Croce Rossa di Santa Margherita Ligure. L'aggressore, dopo la colluttazione, è stato portato al pronto soccorso di Lavagna, dove è piantonato ed è stato interrogato dai militari che potrebbero contestargli l'omicidio preterintenzionale.