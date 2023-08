Lo strano caso del soldato americano che chiede asilo alla Corea del Nord

La prima conferma che Trevis King abbia passato il confine con la Corea del Nord arriva proprio in queste ore, dall'agenzia ufficiale del regime di Pyongyang, la KCNA. Secondo cui il militare, fermato dalle guardie di frontiera, ha raccontato di “albergare risentimento contro il trattamento disumano e la discriminazione razziale subita nell'esercito degli Stati Uniti”. L'agenzia aggiunge che King vuole chiedere asilo in Corea del Nord o in un Paese terzo , disilluso com'è dalla “disuguaglianza della società americana”.

Secondo le autorità militari americane, che al momento lo considerano un disertore, King sarebbe dovuto tornare a breve nella sua guarnigione di Fort Bliss, in Texas. Durante la trasferta in Corea del Sud aveva subito una condanna per aggressione e aveva scelto di espiare la pena in un campo di lavoro piuttosto che pagare una multa di circa 4mila dollari. Finita la punizione, ha fatto perdere le sue tracce ed è stato dichiarato “assente senza permesso”: una trasgressione che può portare ad altre sanzioni, sia detentive che economiche, fino al congedo “con disonore”.

King, 23 anni, soldato semplice, era uno dei 28mila militari americani di stanza in Corea del Sud. E' diventato un caso internazionale quando, il 18 luglio scorso, ha passato illegalmente la blindatissima frontiera tra le due Coree - che tecnicamente sono ancora in guerra - in senso inverso a quello dei rari dissidenti che dal Nord tentano di passare verso il Sud: durante un giro turistico in un villaggio di confine, è passato dal Sud al Nord. E ora Pyongyang dice che l'ha fatto perché “disilluso” dalle disuguaglianze della società americana e dalle discriminazioni razziali nell'esercito degli Stati Uniti.

Ovviamente è impossibile confermare in modo indipendente la veridicità delle dichiarazioni di King, come riportate dalla KCNA: che è un braccio della propaganda del regime nordcoreano, la cui linea ufficiale è che gli Stati Uniti sono un feroce nemico che minaccia la pace e la stabilità della regione appoggiando militarmente la Corea del Sud. Più volte negli anni Washington e Seul hanno accusato Pyongyang di usare strumentalmente l'arresto di cittadini stranieri per ottenere concessioni diplomatiche e il timore è che il caso di Travis King si trasformi in un altro episodio di questi tipo.

“Questa è al 100% propaganda”, spiega Soo Kim, una ex analista della CIA esperta di questioni coreane: “King non ha la minima possibilità di incidere su come la Corea del Nord decide di impostare la sua narrativa del caso”. E ancora: “Forse il regime cercherà di negoziare il destino di King in cambio di concessioni economiche e molto probabilmente i negoziati saranno lunghi e difficili”.

Del resto, le relazioni tra la Corea del Nord e il resto del mondo sono ai minimi storici.

Sotto la sferza del presidente Kim Jong-un, il regime ha condotto più di 100 test missilistici solo dall'inizio dell'anno scorso, nonostante la condanna dell'Onu e dei paesi confinanti. La giustificazione di Pyongyang è che le forze armate di Stati Uniti e Corea del Sud si preparano a un'invasione, come dimostrano le frequenti esercitazioni militari congiunte. Washington è “l'impero del male, totalmente depravata da ogni sorta di male sociale”, come ha spiegato il viceministro degli Esteri nordcoreano Kim Son Gyong: aggiungendo che gli Stati Uniti alimentano “discriminazione razziale, crimini legati alla circolazione delle armi, maltrattamento dei minori e lavoro forzato”.

Certo è che eventuali trattative sulle sorti di King non saranno facili.

Anche per motivi tecnici: dopo la guerra del 1950-1953, Corea del Nord e Stati Uniti (e Corea del Sud) hanno stabilito una tregua ma non hanno mai firmato un trattato di pace. Non esistono dunque canali diplomatici ufficiali. I servizi consolari passano attraverso l'ambasciata della Svezia, ma lo staff diplomatico svedese non è più rientrato a Pyongyang da quando le autorità nordcoreane hanno ordinato a tutti gli stranieri di lasciare il Paese all'inizio dell'epidemia di Covid.

L'ultimo caso conosciuto di questo tipo risale al 2018, quando l'americano Bruce Byron Lowrance fu espulso dalla Corea del Nord dopo essere stato accusato di spionaggio.