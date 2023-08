L’ottimismo dei mercati

Aprono bene i listini europei. Milano (+0,56%) la migliore seguita da Francoforte (+0,55%) e Parigi che sono allineate (+0,55%). Leggermente in ritardo Londra (+0,39%).

Dunque mercati europei in linea con la giornata positiva di ieri sembrano voler confermare la tendenza alla ripresa. Oggi giornata gli indici sul manifatturiero europeo fanno segnare il miglior dato degli ultimi 5 mesi in Francia (46,4).

Contrastate le borse asiatiche che risentono delle incertezze dell'economia di Pechino. Bene Tokyo che guadagna mezzo punto e Hong Kong appena sopra la parità (+0,14%). Negativi i listini cinesi continentali (Shanghai -1,34%) e Seoul (-0,41%). Ieri a Wall Street il Dow Jones ha perso lo 0,5 per cento dopo che S&P ha declassato cinque banche statunitensi. Leggermente sopra la parità invece il Nasdaq (+0,06%), trascinato dall'ottimismo per la prossima trimestrale del gruppo Nvidia, leader del settore dei processori grafici, attesa per oggi. E i futures confermano l'ottimismo per la seduta di oggi pomeriggio.

Chiudiamo con il petrolio, in lieve calo in queste ore il Brent, al di sotto degli 84 dollari al barile (83,89).