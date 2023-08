Lukashenko, guerra si poteva evitare ed ora si può fermare

Il conflitto in Ucraina poteva essere evitato, e "può essere fermato ora", e Putin ha "già raggiunto i suoi obiettivi", così il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko, in una intervista fiume rilasciata ad una giornalista ucraina filorussa. Il più fedele alleato del presidente russo - e le cui dichiarazioni pubbliche sono sporadiche se non rare - interviene rimettendo la parola "trattativa" sul tavolo. Da un lato la minaccia nucleare "in caso di aggressione esterna" contro il suo paese, dall'altro ribadisce che non c'è “nessuna intenzione di essere coinvolti nel conflitto”. E Putin, secondo lui, sarà eletto di nuovo alle prossime elezioni presidenziali russe del 2024.

Getty Lukashenko con Putin durante la riunione del Consiglio economico eurasiatico supremo il 25 maggio 2023

"Putin ha già raggiunto i suoi obiettivi"

Lukashenko ha affermato di ritenere che Putin abbia già raggiunto i suoi obiettivi in quella che la Russia chiama "operazione militare speciale" in Ucraina.

Le due parti ora “dovrebbero sedersi al tavolo dei negoziati ed essere pronte a discutere tutte le questioni, compreso il futuro della Crimea e di altri territori ucraini che Mosca rivendica: gli obiettivi (della Russia) sono già stati raggiunti fino ad oggi. ”L'Ucraina non si comporterà mai più in modo così aggressivo nei confronti della Russia dopo la fine di questa guerra, come faceva prima del conflitto", ha detto Lukashenko.

Putin ha dichiarato che lo scorso anno la Russia ha dovuto inviare decine di migliaia di truppe in Ucraina per proteggere la propria sicurezza e quella dei madrelingua russi, soprattutto nell'Ucraina orientale, da quelli che, a suo dire, erano "neonazisti" e ultranazionalisti al potere a Kiev.

"È necessario e possibile (fermare il conflitto, n.d.r.) in qualsiasi momento. E adesso può essere fermato, mentre allora poteva essere evitato", ha dichiarato Lukashenko sostentendo che gli Stati Uniti sono "interessati a prolungare il conflitto per alimentare l'ego di Zelensky".

"Aiuteremo sempre la Russia"

La Bielorussia "aiuterà sempre la Russia", ma se gli ucraini non varcheranno i confini bielorussi, "Minsk non entrerà in guerra contro Kiev". Ha aggiunto parlando con la cronista Diana Panchenko, il presidente bielorusso ha ammesso che alcune unità dell'esercito russo sono entrate durante il conflitto in territorio ucraino, dal suo paese: "Coinvolgere la Bielorussia...che cosa comporterebbe? Niente".

"Se voi ucraini non attraversate il nostro confine, non parteciperemo mai a questa guerra. A questa guerra calda".

La minaccia nucleare di Lukashenko

L'Ucraina e i suoi alleati occidentali affermano che si tratta di un'assurdità e che l'invasione russa è stata definita come una conquista di terre in stile imperiale. Lukashenko ha avvertito che la Bielorussia risponderà in caso di aggressione esterna, anche attraverso l'utilizzo delle armi nucleari che Mosca ha collocato sul suo territorio: "Ci può essere solo una minaccia: l'aggressione contro il nostro Paese. Se l'aggressione contro il nostro Paese parte da Polonia, Lituania e Lettonia, risponderemo immediatamente con tutto quello che abbiamo", ha dichiarato.

"Contatti diretti" tra Ucraina e Bielorussia

Lukashenko - riporta la Reuters - ha inoltre detto che ci sono stati contatti diretti tra l'Ucraina e la Bielorussia, ma che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky li ha interrotti. L'ultimo contatto di questo tipo, secondo il presidente della Bielorussia, risale a qualche mese fa e "comprendeva una discussione sulla possibilità che la Bielorussia entrasse in guerra al fianco della Russia".

Putin "non mi aveva avvertito dell'operazione speciale"

Alexander Lukashenko, ha detto di aver appreso "dalla Tv" dell'invasione russa dell'Ucraina. "Anche io ho visto il presidente Putin parlare in televisione (il 24 febbraio del 2022, ndr) - ha dichiarato - non abbiamo mai avuto una conversazione in merito a un'eventuale azione della Russia contro l'Ucraina. Lo posso giurare".