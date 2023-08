Lunedì il Consiglio dei ministri si riunisce a Palazzo Chigi, sul tavolo anche il caro-benzina

Giorgia Meloni è tornata ieri a Palazzo Chigi dopo due settimana di vacanza tra la Puglia e l'Albania. Mentre il partito della presidente del Consiglio, Fratelli d'Italia, riorganizza parte della sua struttura interna, e il Governo si prepara ad affrontare la sua seconda manovra economica, lunedì è in programma il primo Consiglio dei ministri. Sarà in versione “light”, dicono fonti di Governo.

Tra i temi più caldi il caro-carburanti (si registrano picchi al servito a 2,8 euro al litro sulla A-21 Torino-Piacenza), o meglio il caro-accise. Il sottosegretario leghista Claudio Durigon nei giorni scorsi ha prospettato la possibilità di "una prima limatina" usando il maggior gettito dell'Iva. Ma non tutti nel centrodestra sono d'accordo su questo intervento. Maurizio Lupi ad esempio, di Noi moderati, ha detto a RaiNews24 dal meeting di Rimini che questo intervento: " Sarebbe da irresponsabili. Costa 1 miliardo di euro ed è un taglio orizzontale che vale per chi ha l'auto di grossa cilindrata e per chi guadagna 1.200 euro e ha una macchina piccola. È meglio concentrare quel miliardo aiutando le persone che hanno bisogno. O capiamo questo o le bandierine non sventolano più".

Dunque un nodo non semplice da sciogliere. Così come non semplici saranno le scelte per la manovra autunnale che vede la coperta corta. Lunedì 4 settembre è previsto per questo un vertice di maggioranza. Finora ci sono 6-7 miliardi di euro disponibili, complessivamente dovrebbero servirne circa 30.

Su tutto questo incombe il Patto di stabilità : le regole di bilancio europee che erano state allentate durante la pandemia dovranno essere riformate, ma senza un accordo, che al momento non c'è, torneranno le vecchie norme.

Martedì ad Atene Giorgia Meloni incontrerà il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis e questo tema sarà centrale alla ricerca di una sponda alleata. Anche i migranti sono un dossier molto caldo che Meloni vuole condividere con la Grecia, Roma e Atene sono unite nel chiedere all'Unione europea che sia affrontato a livello comunitario.