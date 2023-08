Lunedì il primo Consiglio dei ministri dopo la pausa estiva: sbarchi e caro-benzina tra i temi

Finite le vacanze, a Palazzo Chigi ci si prepara per il primo Consiglio dei ministri dopo la pausa estiva previsto per domani, lunedì 28 agosto, seppur in versione “light”, dicono fonti di Governo.

Ancora nulla si sa dell'ordine del giorno anche se tutti, specialmente dalle opposizioni, sono già proiettati sulla manovra, considerati soprattutto i segnali poco confortanti lanciati in settimana dal Meeting di Rimini prima dal ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, poi quello del Pnrr, Raffaele Fitto.

Lunedì inizieranno ufficialmente i primi contatti preparatori per la legge di bilancio, con la premier Meloni e il ministro Giorgetti che discuteranno delle priorità e delle risorse disponibili per realizzarle. Questo primo approccio si concretizzerà nel primo vero e proprio vertice di maggioranza, una settimana dopo, lunedì 4 settembre, dedicato a fare il punto sugli obiettivi dell'azione di governo e tra questi, ovviamente la legge di bilancio.

Anche il tema inflazione potrebbe essere sul tavolo. “Nel Consiglio dei ministri di lunedì sicuramente si comincerà a parlare della prossima manovra economica e del tasso di inflazione che si sta riducendo”, ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo a La Piazza, la kermesse organizzata da Affaritaliani a Ceglie Messapica. "Noi vorremmo velocizzare questa riduzione con un patto anti-inflazione a cui hanno già aderito piccole e medie imprese. Se lavoriamo insieme come sistema paese noi potremo ridurre drasticamente l'inflazione nell'ultima parte dell'anno e uscire da questo tunnel".

Tra i temi più caldi il caro-carburanti, o meglio il caro-accise. Il sottosegretario leghista Claudio Durigon nei giorni scorsi ha prospettato la possibilità di "una prima limatina" usando il maggior gettito dell'Iva. Ma non tutti nel centrodestra sono d'accordo su questo intervento. Maurizio Lupi ad esempio, di Noi moderati, ritiene che “sarebbe da irresponsabili. Costa 1 miliardo di euro ed è un taglio orizzontale che vale per chi ha l'auto di grossa cilindrata e per chi guadagna 1.200 euro e ha una macchina piccola. È meglio concentrare quel miliardo aiutando le persone che hanno bisogno”.

Tra i possibili temi anche la questione migranti e il rinvio allo stop degli euro5, con il ministro Salvini che ritiene sia necessario “un nuovo decreto sicurezza” già a settembre, e che dalla festa della Lega a Pinzolo commenta come “scelta folle”, quella dell'Europa, "di obbligare le persone ad acquistare solo auto elettriche dal 2035. Non si aiuta così l'ambiente ma si fa fare affari solo alla Cina e si crea disoccupazione. Lunedì porterò in Consiglio dei ministri la questione del Piemonte che dal 15 settembre vorrebbe vietare la circolazione degli euro 5".

A tenere banco lunedì ci potrebbe essere anche il tema degli extraprofitti, che aveva già fatto discutere dopo l'approvazione dell'ultimo decreto prima della pausa estiva. Misura che aveva creato agitazione in maggioranza, con Forza Italia che vuole apportare delle modifiche. Forti le critiche dell'opposizione.