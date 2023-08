Marina di Carrara, Open Arms attracca al porto con 196 migranti a bordo

E mentre continuano imbarchi verso la terraferma dove, in mattinata, su disposizione della prefettura di Agrigento, in 250 saliranno sul traghetto di linea Galaxy con destinazione Porto Empedocle in serata - a Marina di Carrara ha attraccato in queste ore la nave Open Arms .

Ciò non toglie che siano quasi il doppio del consentito i migranti ospitati all'interno dell'hotspot di Contrada Imbriacola, attualmente stimati in 941. Un terzo tra loro è rappresentato da bambini e i minorenni, per un totale di 303 unità.

Quarantotto ore di calma per Lampedusa e gli sbarchi sulle sue coste, ma non è detto che continueranno a durare. Sull'isola siciliana non si registrano infatti arrivi da domenica a causa del forte vento che provoca un mare agitato e di difficile navigazione: un momento di respiro, dopo le cifre record raggiunte nei giorni scorsi.

A bordo della nave ong 196 migranti, tra cui molte donne e bambini, salvati in tre diverse operazioni di soccorso. Il ragazzo in gravi condizioni di salute che era stato aiutato durante uno degli interventi in mare è stato sbarcato anticipatamente a Lampedusa.

Sulle condizioni delle persone a bordo della nave, "in linea di massima - ha spiegato il prefetto Guido Aprea - alcuni hanno patologie tipiche dei territori" come la "scabbia, qualcuno anche con la varicella, un paio, niente di particolarmente allarmante: sono già stati fatti scendere e saranno trattati in maniera rapida".

In merito all'accoglienza il prefetto ha specificato che "in questa provincia difficoltà non ne abbiamo, oltretutto sono già parecchi sbarchi, Carrara come porto sicuro lo è già da gennaio, è un meccanismo assolutamente collaudato, sono già scesi i primi 5, c'è la massima collaborazione da parte di tutti, da noi, dallo Stato, fino a finire all'ultimo dei Comuni".

Dopo i controlli sanitari alla banchina Fiorillo, i migranti verranno portati al centro Fiere per l'identificazione e ulteriori controlli sanitari prima di essere smistati nei luoghi di accoglienza. Saranno suddivisi quindi fra diverse regioni, anche se la maggior parte di loro (ottanta) resterà in centri di accoglienza toscani.

Settantuno saranno invece ospitati in Piemonte e una trentina verranno accolti in Umbria. I minori non accompagnati, invece, resteranno a Massa Carrara e nelle altre province della Toscana.

Quello di oggi è il sesto sbarco di migranti che avviene nel porto di Marina di Carrara da inizio anno: il primo risale al 30 gennaio scorso quando nello scalo apuano attraccò la Ocean Viking di Sos Mediterranee con 95 migranti a bordo.