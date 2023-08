Marisa Tomei torna in Puglia e posta sul profilo Instagram le foto della vacanza

Arrivata in occasione dell'Ora! Fest, Festival Internazionale del Cinema dedicato ad ambiente, sostenibilità e giustizia sociale, ha mostrato sui social la sua passione per questa regione e il suo territorio.

Per la Tomei, che ha origini italiane, non è la prima volta in Puglia: “Per me è una sensazione fantastica essere tornata in una località splendida come la Puglia per una kermesse internazionale” ha detto l'attrice.

Premiata con l'Oscar nel 1993, grazie alla sua performance in “Mio cugino Vincenzo” di Jonathan Lynn al fianco di Joe Pesci, la ricordiamo anche in film come Onora il padre e la madre, The Wrestler e In the Bedroom, grazie al quale ha ricevuto la seconda candidatura agli Oscar.