Matteo Arnaldi raggiunge Medvedev ai sedicesimi di finale

Continua l’avventura di Matteo Arnaldi al Masters 1000 di Toronto 2023 su cemento. Dopo le due belle vittorie nelle qualificazioni, l'azzurro, n.66 al mondo batte il padrone di casa, il canadese Vasek Pospisil, n.165 del ranking. Nel primo turno del tabellone principale l'azzurro porta a casa il match in un’ora e 33 minuti di gioco. Il match non è iniziato benissimo, complice un po’ di comprensibile tensione. Poi, però, una volta recuperato il break di svantaggio e salvato tre palle break di fila pochi minuti dopo, Matteo ha preso in mano le redini del confronto per non lasciarle mai più. 6-4, 6-4 il punteggio che gli ha ‘consegnato’ un successo che vale oro, per la classifica.