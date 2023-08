Mbappé, battaglia legale tra il Psg e il campione francese

Ormai è un attesa snervante. Kylian Mbappé dice no alle offerte dei ricchi club arabi e no alle offerte dei ricchi club europei, non è interessato infatti alla corte del Chelsea, aspetta solo che il suo contratto con il Psg arrivi alla naturale scadenza nel giugno 2024 per poi trasferirsi al Real Madrid. Il giocatore francese, messo di fatto fuori rosa dal club parigino, non è partito al seguito della squadra per il tour asiatico, si allena a Parigi con gli esuberi della squadra allenata da Luis Enrique, nuovo ct Psg. Il fuoriclasse, vive apparentemente bene la sua condizione come mostra sui social con foto che lo ritraggono sorridente e divertito ai commenti degli utenti. E mentre il Psg pensa alle azioni legali da portare avanti, l'entourage del giocatore studia le contromosse. Intanto lo stesso Mbappé, secondo il sito del quotidiano spagnolo "Sport", avrebbe detto "ni" al Chelsea, pronto ad accontentare le richieste di Al-Khelaifi.

Il francese non vuole neanche parlarne, a meno che non si tratti di un prestito di un anno per poi liberarsi a giugno. Difficilmente si arriverà ad un prestito per il club londinese, in cerca di riscatto dopo la stagione deludente. Ma il Psg non intende regalare nulla e, secondo il sito del quotidiano "Marca", continua a sperare che il Real alla fine ceda alla tentazione di chiudere la vicenda, anche per evitare contenziosi legali con il Psg e la Fifa. Il club campione di Francia, infatti, sarebbe pronto a rivolgersi alla Federcalcio internazionale per denunciare un possibile accordo già raggiunto tra la società di Florentino Perez e lo stesso Mbappé, un'ipotesi vietata dai regolamenti.