Quinta giornata al Meeting di Rimini, incontro su sicurezza alimentare con il ministro Lollobrigida

Convegno dalle 13 sul tema Piano B. Nuove mappe per chi ci crede ancora.

"Piano B", è il manifesto redatto da rappresentanti del mondo culturale e civile che viene presentato per la prima volta pubblicamente. Parole fondative che suggeriscono una strada da percorrere tutti insieme per un cambiamento possibile verso una società più protagonista della vita del Paese. Non individui isolati, ma persone radicate in formazioni sociali e corpi intermedi, uniti da un’amicizia ideale.

Partecipano: Leonardo Becchetti, professore di Economia Politica all'Università di Roma Tor Vergata, Marco Bentivogli, Coordinatore Nazionale Base Italia, Esperto politiche di innovazione industriale e del lavoro, la sociologa Carla Collicelli della Consulta scientifica del Cortile dei Gentili, Luca Farè, ricercatore, Chiara Giaccardi, professoressa di Sociologia dei processi culturali e comunicativi dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Luca Jahier, già presidente CESE, Mauro Magatti professore di Sociologia al Sacro Cuore, Giampaolo Riolo, giurista e membro di Economy of Francesco, Alessandro Rosina, professore di Demografia, Roberto Rossini, docente di Sociologia, Caterina Sturaro, ricercatrice Universitaria, Chiara Subrizi, membro di Economy of Francesco, Paolo Venturi, direttore di Aiccon - Centro studi Università di Bologna e Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione per la Sussidiarietà. Modera Tonia Cartolano, Giornalista di SkyTg24.