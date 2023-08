Mef: a luglio avanzo di 16 miliardi, in linea con le previsioni

Il ministero dell'Economia e della finanze comunica che nel mese di luglio il saldo del settore statale si è chiuso, in via provvisoria e in linea con le previsioni, con un avanzo di 16 miliardi.

Il mese di luglio 2022 si era chiuso con un avanzo di 8,4 miliardi. L'avanzo registrato a luglio 2023 determina, come già annunciato lo scorso 24 luglio, una minore emissione di titoli di Stato a medio e lungo termine nel mese di agosto 2023. La spesa relativa agli interessi sui titoli di Stato è aumentata di circa 1.500 milioni rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.