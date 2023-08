Meloni, minacce via social per lo stop al Reddito di cittadinanza. Allerta per la visita a Caivano

"Nella lotta alla criminalità organizzata questo Governo non farà passi indietro". Lo scrive la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un post su X dopo le minacce ricevute via social alla vigilia della sua visita a Caivano (Napoli). La premier, nonostante le "intimidazioni" ricevute garantisce la presenza del Governo "al fianco dei cittadini che chiedono sicurezza".

Una serie di minacce social contro Giorgia Meloni, da parte di chi le contesta la stretta al Reddito di cittadinanza, fanno crescere a Palazzo Chigi l'allerta sul clima che domani la presidente del Consiglio potrà trovare a Caivano nel corso della sua visita al Parco Verde. Il centro alle porte di Napoli, teatro della drammatica storia di abusi e violenze su due cuginette, è infatti una delle zone dove si sono registrati i tassi più alti di percezione della contestata misura di sostegno, che l’esecutivo ha deciso di cancellare.

“Io ti consiglierei stai a casa, stanno comm e’ pazz’, e’ rimast’160mila famiglie senza Rdc, senza spesa. Sei sicura che tornerai a casa?”, scrive su Facebook S.B., una donna di Caserta che vive a Napoli. Sotto il suo post si accavallano commenti contro la premier, con auguri di morte o quello, aggiunto dal profilo di un laboratorio artigianale napoletano, di andare via: “Qualche ammaccatura, così capisce i guai che ha fatto”. Su X c'è chi la accusa di fare “l'ennesima passerella” e consiglia agli abitanti di Caivano di “accogliere la pescivendola Meloni con pomodori marci per aver levato il RdC a quella fascia di popolo che vive precariamente in quelle zone...”.

Lunedì a Napoli ci sono stati momenti di tensione durante la manifestazione per il Reddito di cittadinanza, un corteo a cui hanno partecipato centinaia di persone.

Alla premier, immediata la solidarietà da parte del governo e del presidente del Senato.