Meloni vede don Coluccia dopo l'agguato a Tor Bella Monaca: "Farà un giro nelle periferie"

Giorgia Meloni "ha promesso che farà un giro nelle periferie, quando e come non lo so, ma ha promesso che verrà: l'ho vista molto convinta e credo che i cittadini di questi territori hanno bisogno di vedere uno Stato di prossimità". Lo ha detto don Antonio Coluccia, il sacerdote aggredito ieri a Tor Bella Monaca a Roma, dopo l'incontro con la presidente del Consiglio.

La presidente del Consiglio si è anche informata "sulla situazione nel territorio dove opera il parroco e ha ribadito l'impegno dell'Esecutivo per combattere la criminalità organizzata e per sostenere il recupero sociale ed economico". Inoltre, Meloni si è informata anche sulle condizioni cliniche dell'agente di polizia di scorta del sacerdote, rimasto ferito ieri nel corso dell'aggressione. All'incontro, conclude la nota di palazzo Chigi, ha partecipato anche il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano.

"Pensavano di farmi fuori ma non mi fermeranno. Tornerò in strada, ci sono territori che hanno bisogno di noi". L'agguato subito a Tor Bella Monaca non impensierisce don Antonio Coluccia, il prete anti-spaccio che ieri ha rischiato di essere centrato da un ragazzo che voleva investirlo durante la marcia per la legalità per le strade di uno dei quartieri più difficili di Roma.

"Abbiamo dato fastidio - dice in un'intervista -. Alla criminalità non piace quando arrivano le autorità, gli onorevoli e coloro che hanno gli strumenti per cambiare il territorio". E presto, proprio in periferia, potrebbe arrivare anche Giorgia Meloni, come annunciato dallo stesso prete in serata dopo aver incontrato la premier a palazzo Chigi. "Ha promesso che farà un giro nelle periferie, quando e come non lo so ma ha promesso che verrà", ha detto. Durante l'incontro, la presidente "ha espresso al presbitero il pieno sostegno e la massima solidarietà del governo e lo ha ringraziato per il suo infaticabile impegno contro la criminalità organizzata, lo spaccio di droghe e l'illegalità". L'intero mondo della politica, e dell'associazionismo, ha inviato messaggi di solidarietà al sacerdote.

Nei prossimi giorni, poi, il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, presiederà la riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica proprio per discutere della situazione nell'area est di Roma, dove sono concentrate piazze di spaccio e numerose occupazioni abusive. Il viceparroco ammette di aver "avuto paura" quando ha visto arrivare lo scooterone contro di lui. "Quando ha fatto l'accelerata me lo sono visto proprio che mi colpiva - racconta -, poi la scorta che ringrazio mi ha spostato e salvato". Un'aggressione che - ammette - mi ha segnato, non pensavo si potesse arrivare a un'azione del genere". È stata proprio la reattività di un agente a scongiurare il peggio ieri a Tor Bella Monaca durante una delle tante manifestazioni contro l'illegalità organizzate da don Coluccia.

"Mi sento in pericolo già da tempo perché sto portando via i soldi alle associazioni criminali, il loro welfare, la droga - ha aggiunto -: ogni volta che io presidio una piazza di spaccio sono 10-15-20mila euro che se ne vanno. Ecco perché a chi è assoggettato a questo mondo non va bene la mia azione pastorale, non vanno bene polizia di Stato, carabinieri, e Guardia di Finanza. Ma cittadini onesti ce ne sono tantissimi, e hanno il diritto di vedere persone positive che le possano aiutare ad organizzare la speranza".

E dopo la vicinanza espressa dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e dal presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, oggi sono arrivati innumerevoli messaggi di sostegno da ogni schieramento politico e dalla diocesi della Capitale.

Intanto al ragazzo arrestato ieri in seguito all'attentato, la Procura di Roma ha contestato il reato di tentato omicidio. Nello zaino di Sergio Del Prete, questo il nome del 28enne, sono state trovate una mannaia e un martello: non si esclude che il pm titolare dell'inchiesta, Antonio Clemente, possa contestare all'indagato anche il porto abusivo di armi.