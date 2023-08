Meloni sente Saied, "aumentare sforzi contro immigrazione illegale"

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto una conversazione telefonica con il presidente della Repubblica di Tunisia, Kais Saied. "Al centro dei colloqui - si legge in una nota di Palazzo Chigi - le relazioni bilaterali e la gestione dei flussi migratori alla luce della emergenza che continua a colpire entrambi i Paesi. Si è convenuto sulla necessità di continuare ad aumentare gli sforzi a tutto campo per rafforzare la lotta contro la migrazione illegale". Il presidente Meloni ha assicurato "il costante sostegno alle Autorità tunisine da parte italiana e nel contesto europeo".

Nel giro di un paio di mesi, il nostro Paese fornirà alla Tunisia, motovedette, pick-up e radar, tutto il necessario per pattugliare adeguatamente le coste e frenare le partenze.

Ulteriori mezzi arriveranno dall'accordo con la Ue che ha stanziato 105 milioni di euro: tra gli interventi finanziati c'è il rafforzamento della Guardia costiera tunisina con l'invio di 17 unità riequipaggiate e 8 nuove. Ma, avverte un portavoce della Commissione europea, il Memorandum d'Intesa con la Tunisia non va considerato come "un metodo di soluzione rapida" dei problemi della migrazione e noi "ci aspettiamo che i risultati vengano raggiunto a medio termine".

Il Governo dunque accelera sul dossier migranti: ogni settimana - per fare il punto - si riunirà la cabina di regia nel Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica. Quello di lunedì, con il Cisr che si è riunito al termine del Consiglio dei ministri, dovrebbe quindi diventare un format stabile. Dell'organismo, presieduto dalla premier Giorgia Meloni, fanno parte l'Autorità delegata alla sicurezza della Repubblica, Alfredo Mantovano, i ministri di Esteri, Interno, Difesa, Giustizia, Economia, Imprese e Made in Italy e Ambiente. Segretario è il direttore del Dis, Elisabetta Belloni.

Più a stretto giro, entro settembre, approderà poi in Consiglio dei ministri un nuovo pacchetto sicurezza - non è stato ancora deciso se sarà un decreto o un disegno di legge - cui sta lavorando il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Ci saranno - tra le altre - misure per facilitare il rimpatrio dei migranti che si sono distinti per condotte violente e procedure più rapide e precise per accertare la reale età dei migranti, mentre l'indicazione data dal Viminale ai prefetti è quella di costruire un Centro di permanenza per i rimpatri in ogni regione. Nei primi sette mesi sono stati rimandati in Patria 2.500 migranti, cifra che il Governo punta ad aumentare.