Meloni sulla manovra: "Non risparmi, ma un migliore utilizzo delle risorse"

"Non mettiamo in difficoltà alcuna banca, è solo - aggiunge - un provvedimento che interviene, con garbo, in un momento di difficoltà per tante persone".

Meloni ha anche parlato della tassazione degli extraprofitti delle banche . "Il profitto è chiaramente il motore di un'economia di mercato. Ma questo vale quando il profitto deriva dall'intraprendenza imprenditoriale. Cosa diversa è quando registriamo profitti frutto di rendite di posizione. Gli extraprofitti delle banche sono il frutto della decisione della Bce di alzare il tasso di interesse. Gli istituti di credito - osserva Meloni - hanno adeguato con grande tempestività gli interessi attivi, quelli relativi, per esempio a un mutuo. Gli interessi passivi, invece, li hanno lasciati invariati. Tassare quel margine è una cosa di buon senso. Non c'entra con certi commenti che ho letto, 'volete tassare la ricchezza guadagnata'. Io - precisa infine la premier - non tasserò mai il legittimo profitto imprenditoriale e agirò sempre per aiutare a creare ricchezza. Però non intendo difendere le rendite di posizione".

“Con la prossima manovra il governo non procederà a tagli , ma a una gestione migliore delle risorse”, spiega la premier. "In Cdm non ho parlato di risparmi ma di miglior utilizzo delle risorse. E comunque è presto per anticipare le misure" dice parlando della manovra.

I rapporti con la Cina oltre la Via della Seta

Sui rapporti con la Cina la premier sottolinea: "Non prevedo che si complicheranno. Della Via della Seta dovremo discutere in Parlamento e poi ne parleremo con serenità e amicizia con il governo cinese. Sono convinta che le relazioni resteranno solide".

"Tra Roma e Pechino le relazioni sono antiche e ci sono grandi e reciproche convenienza, non solo in ambito commerciale. Penso, ad esempio, che la Cina possa essere un ottimo partner per il lusso italiano. Al di là dell'accordo sulla Via della Seta, su cui le scelte andranno meditate e discusse in Parlamento, non c'è una relazione diretta tra quella firma e le relazioni commerciali", spiega osservando che "il paradosso è che siamo l'unico Paese del G7 ad aver aderito alla Via della Seta ma non siamo affatto il Paese del G7 o il Paese europeo col maggior interscambio con la Cina. Il che dimostra - conclude - come non ci sia un nesso tra le due cose. Ne parleremo con serenità e amicizia col governo cinese e sono convinta che i nostri rapporti continueranno a essere solidi".

“Buone relazioni con gli Stati Uniti: perché questo deve stupire?”

Sui rapporti con gli Stati Uniti, la premier dice: "C'è chi si stupisce che siano buoni. Lo pensa chi considera la politica estera uno strumento per rafforzare il proprio partito. Io non la penso così". "La politica estera - continua - si fa per rafforzare la propria nazione. E si dialoga con tutti, in primis con gli Stati Uniti che sono tra i nostri principali alleati, storicamente e indipendentemente dal mutare dei governi. Poi, certo, le relazioni sono facilitate se si racconta un'Italia affidabile, capace anche di dire 'no' se necessario, ma leale, un atteggiamento nel quale non c'è trucco e non c'è inganno. Loro sanno che con me non c'è trucco e non c'è inganno".

Non si esprime sulla campagna elettorale americana: “E' troppo presto per parlarne”, mentre del rapporto con il presidente Biden, Meloni dice: "Il presidente ama l'Italia, la conosce, sua moglie è di origine italiana. E non dimentichiamo quanto è numerosa la comunità italoamericana".