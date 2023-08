Mercati europei ancora in recupero, bene l'high tech in Asia

Continua il recupero dei mercati europei; stamattina Milano apre a +0,51%, salgono di 3-4 decimi di punto percentuale anche gli altri listini principali.

Dopo un avvio debole invertono la tendenza anche le Borse asiatiche, in particolare quelle cinesi e Hong Kong partire con il segno meno ma ora in rialzo di oltre mezzo punto percentuale. La migliore però è Tokyo, che ha chiuso in rialzo di oltre l'1% sostenuta dal settore high tech e soprattutto dei microchip. Perché il principale produttore americano di semiconduttori, Nvidia, si prepara a pubblicare conti che secondo gli analisti saranno molto positivi, grazie alla spinta dell'intelligenza artificiale, e questo spinge l'intero comparto, dal leader giapponese dei microchip Advantest che sale di oltre il 4 e mezzo percento al gigante di Internet Softbank.

Mentre alla Borsa di Amsterdam oggi rallenta leggermente il prezzo del gas naturale, che resta però sopra i 40 euro al megawattora. Pesano ancora le minacce di sciopero dei tecnici delle piattaforme offshore australiane, anche se gli analisti sottolineano che il reale impatto sull'offerta globale di gas sarebbe in ogni caso "limitato".