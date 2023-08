I mercati frenano con l'Euroinflazione

Seduta cauta per le borse europee, che fanno i conti con l'andamento dell'economia, guardando alle prossime mosse delle banche centrali, 14 e 15 settembre la Bce, 19 e 20 la Fed. Borse che hanno rallentato dopo il dato sull'inflazione dell'eurozona, stabile al 5,3%. In Italia occupazione in calo dopo sette mesi di crescita: a luglio -0,3%, pari a -73mila unità e inflazione ad agosto lentamente rallentata al 5,5%.

A Milano in forte calo Saipem -4,06%, che ha collocato un prestito obbligazionario da 500 milioni euro. Giù Montepaschi: stamane Banco Bpm di cui si parla come un possibile partner di Rocca Salimbeni ha smentito di voler fare fusioni o acquisizioni. Bene i titoli auto Cnh e Iveco.

Nel pomeriggio saranno pubblicate le minute dell'ultimo incontro Bce, stamane il membro del board Isabel Schnabel ha detto che le prospettive sono ancora instabili e quindi non si può dire quando terminerà la stretta monetaria.