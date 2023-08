Mercati piatti, Schnabel (Bce): "Prospettive incerte"

Per i mercati europei un'apertura ancora incerta, a cavallo della parità, sulla scia degli ultimi dati sull'economia Usa, un po' più debole del previsto. I mercati sperano in uno stop ai rialzi della Fed nel meeting del 19-20 settembre e ad una tendenza simile da parte della Bce.

Dalla conferenza sull'inflazione organizzata da Bce e Fed ha parlato in mattinata Isabel Schnabel, membro del comitato esecutivo dell'Eurotower. "Dopo oltre un anno di significativa stretta monetaria - ha detto - le prospettive per l'area euro rimangono altamente incerte. L'attività si è visibilmente attenuata e gli indicatori segnalano una debolezza in vista. rimangono però importanti sacche di resilienza, soprattutto nel mercato del lavoro".

In mattinata e in giornata previsti una serie di dati macro tra cui i prezzi al consumo in Italia e la disoccupazione.

Timori ancora dalla Cina per le sofferenze del mercato edilizio, con il gruppo Country Garden che ha segnato perdite record, mentre lo stato potrebbe prepararsi al salvataggio di un altro gruppo finanziario in crisi ovvero Zhong Rong.

A Piazza Affari attenzione ai titoli bancari, mentre si ricomincia a pensare alle possibili aggregazioni, in primis Montepaschi da cui lo stato potrebbe uscire, e si torna a fare il nome di Banco Bpm.

Spread stabile a 164 punti, con rendimento del decennale al 4,18 percento.