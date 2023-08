Messi segna due volte, terza partita consecutiva con un gol, e l'nter Miami batte l'Orlando City 3-1

Lionel Messi continua ad aggiungere gol al suo bottino nella sua nuova squadra. Il campione argentino ha segnato per la terza volta consecutiva portando l'Inter Miami alla vittoria per 3-1 contro l'Orlando. "Con lui le cose più difficili sono diventate più facili", ha detto l'allenatore “Tata” Martino.

Messi ha segnato a sette minuti dall'inizio della partita, poi ha aggiunto un secondo gol al 72 '. Cinque gol in tre partite per il sette volte Pallone d'Oro dopo l'atteso debutto in MLS il 21 luglio. "Parliamo del miglior giocatore del mondo" ha aggiunto il tecnico della squadra.