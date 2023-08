Michael Jackson, ripartono le cause per i presunti abusi sessuali

Due uomini che hanno accusato Michael Jackson di aver abusato sessualmente di loro da bambini possono riprendere le loro azioni legali contro le società che erano di proprietà del cantante morto nel 2009, ha stabilito una corte d'appello della California. Lo riporta il New York Times.



Il 40enne Wade Robson e il 45enne James Safechuck hanno affermato che Jackson ha abusato di loro per anni e che i dipendenti delle società Mjj Productions e Mjj Ventures erano complici agendo come suoi "collaboratori, facilitatori e alter ego" per gli abusi. Le cause affermano che i dipendenti delle aziende avevano un "dovere di diligenza" nei confronti dei ragazzi e non hanno preso provvedimenti per prevenire gli abusi.