Croce Rossa: "Nell'hotspot di Lampedusa 3.100 ospiti". In giornata 1.828 persone lasceranno l’isola

La fotografia di oggi all’interno all'hotspot di Lampedusa: "Questa mattina all'interno dell'hotspot erano presenti circa 3500 persone. Allo stato attuale, in seguito a dei primi trasferimenti siamo a 3100 persone assistite. I trasferimenti sono ancora in corso, proseguiranno anche stasera e domani. Porteranno per questa sera a trasferire oltre 1600 persone. Contestualmente stiamo continuando a fornire assistenza, compatibilmente con la possibilità di nuovi arrivi sull'isola". Così Francesca Basile, responsabile Migrazioni della Croce Rossa Italiana in merito alla situazione attuale all'interno dell'hotspot di Lampedusa.

Traversate e sbarchi sono fermi da domenica a causa del vento di maestrale e del mare agitato. Prefettura di Agrigento e polizia stanno cercando di fare in fretta per alleggerire la struttura di primissima accoglienza di contrada Imbriacola.

A Lampedusa è già giunta la nave militare Mimbelli che sta imbarcando 600 migranti che verranno sbarcati ad Augusta. Da Porto Empedocle è riuscita a mollare l'ancora la motonave Galaxy che imbarcherà altri 500 migranti e farà rotta verso Porto Empedocle. Previsto anche un trasferimento di 448 con la nave Lampedusa che dovrebbe attraccare alle ore 17 a Cala Pisana e poi ripartire per Trapani. Quattro inoltre i voli militari, con 70 migranti ciascuno, per un totale di 280, per Comiso, Pisa, Barie Venezia.

Tra il caos degli sbarchi non è sfuggito alle fitte maglie della Polizia di Stato un cittadino di 40 anni di origine tunisina colto dagli agenti della Squadra Mobile nella flagranza del reato di rientro illegale nel territorio nazionale. L'uomo faceva parte di un gruppo di 173 migranti sbarcati a Lampedusa e trasferiti il 27 agosto scorso al porto commerciale di Augusta. I controlli effettuati dagli investigatori hanno accertato che il quarantenne era stato già respinto con decreto emesso dal Questore di Catania nel 2020. L'Autorità Giudiziaria competente ha rilasciato il nulla osta alla sua espulsione.

Sono stati invece recuperati e portati al sicuro gli otto minori in fuga, di nazionalità eritrea, salvati a Cariati, in provincia di Cosenza. I giovani dopo essere sbarcati a Lampedusa erano stati trasferiti a Crotone da dove però sono scappati a piedi. Gli otto sono stati intercettati sui binari di località Tramonti. Qui sono stati soccorsi grazie a un'operazione condotta dal Maggiore Marco Filippi e dall’equipe dei servizi sociali del Comune.