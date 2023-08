Migranti, hotspot allo stremo. Il ministro Urso a Lampedusa: "L'Europa non lasci sola l'Italia"

Resta critica la situazione all'hotspot di Lampedusa, dove, malgrado i continui trasferimenti di migranti, restano ancora circa 3.600 persone, fra cui 180 minori non accompagnati. Quasi dieci volte tanto quanto potrebbe contenerne.

Zuppi: lucidità e integrazione, non parlare di emergenza

"Come si fa a definire 'emergenziale' la questione migratoria? Fa parte della storia recente e dell'attualità d'Italia ormai da lungo tempo. E sarà così per anni. Bisogna predisporre prima possibile un sistema strutturato di assistenza e integrazione, a livello italiano e europeo, per affrontare finalmente le criticità con lucidità ed efficacia. Rendendole un'opportunità". Così il presidente della CEI e arcivescovo di Bologna, il cardinale Matteo Zuppi, in una intervista a La Stampa. Ricordando che "l'accoglienza non è un pericolo: è aprirsi al futuro", Zuppi ringrazia Mattarella, che al Meeting di Cl a Rimini "ha pronunciato un discorso di grande respiro e umanità. Mattarella ci ricorda le nobili prospettive che devono orientare l'azione politica e sociale, oltre che il pensiero comune". "I muri - conclude il presidente dei vescovi italiani - non sono una risposta, sono solo un modo ingannevole di nascondere i problemi. Il contrario dei muri non è il Colosseo, ma una porta intelligente, umana, capace di gestire. Il futuro passa dall'integrazione".

Il ministro Urso a Lampedusa: "L'Europa non lasci sola l'Italia"

"Questa mia visita è un segno di attenzione da parte del governo. Ho ascoltato gli operatori, il prefetto e tutte le altre autorità competenti per cercare di capire cosa si possa fare di più e di meglio. Anche alla luce dei provvedimenti che i ministri Salvini e Piantedosi prenderanno nelle prossime settimane". Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, parlando ieri con i giornalisti a margine della visita all'hotspot di Lampedusa.

Nonostante questi numeri record, Polizia e Croce Rossa riescono a gestire la situazione, ma il ministro Urso richiama ancora una volta l'Europa alla condivisione comunitaria della problematica: "L'Europa deve capire che l'Italia non può essere lasciata sola in merito al fenomeno migratorio. Questa è la porta d'ingresso dell'Europa e l'Europa deve intervenire con noi".

"Sicuramente l'accoglienza è migliorata notevolmente rispetto al passato. Siamo di fronte a un numero straordinario, perché un numero così elevato di arrivi, provenienti dalla Tunisia, con barchini, è un numero straordinario", ha detto Urso. In conclusione ha precisato di aver parlato col sindaco per capire come meglio separare la gestione e il flusso dei migranti dalla vita sociale dell'isola ad oggi ancora piena di turisti.