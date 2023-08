Milano chiude in rialzo, spinta dai titoli tech

Le borse europee chiudono in territorio positivo, ma perdono un po' dello slancio accumulato in giornata. L'atteggiamento più cauto è legato soprattutto agli Stati Uniti e alla prospettiva di una possibile nuova stretta sui tassi di interesse. Venerdì a Jackson Hole, durante il vertice dei banchieri centrali, parlerà Jerome Powell: il discorso del numero uno della Fed è sicuramente il più atteso.

Milano chiude in rialzo dello 0,64% in linea con Francoforte a +0,66% e Parigi a +0,59%; Londra più debole a +0,18%.

Anche a Piazza Affari in luce il tecnologico con Prysmian (+4%) e Stmicroelectronics (+2,47%).

A Wall Street si attenua un po' l'euforia dei titoli tecnologici. Il Nasdaq procede in moderato rialzo.

Intanto, come aveva fatto già Moody's , anche S&P Global ha tagliato il rating e rivisto in ribasso l'outlook di diverse banche statunitensi, mettendo in guardia dai rischi su liquidità provocati dall'aumento dei tassi d'interesse.

I mercati guardano con interesse anche al vertice dei Brics a Johannesburg (Brasile, India, Cina, Russia tra gli altri) durante il quale si discute di una moneta di scambio tra paesi membri per evitare l'uso del dollaro e di una banca più forte del Fondo Monetario Internazionale.