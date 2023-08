Milano, rubato orologio da 500mila euro: il turista strattonato e scaraventato a terra

Sottratto a un turista libico in vacanza a Milano un orologio dal valore stimato tra i 400 e i 500 mila euro. Il “colpo” è stato messo a segno lo scorso 1 agosto. La vittima, un libico di 43 anni, passeggiava per le vie del centro quando, all'altezza di via Morrone, è stata afferrata al braccio da un uomo, strattonata e scaraventata a terra. Le indagini della Polizia di Milano, coordinate dalla Procura, hanno portato al fermo di tre pregiudicati, due cittadini francesi di 34 e 35 anni e una cittadina marocchina 42enne. Una quarta persona, l'autore materiale del furto, è ricercata.

Si è poi scoperto che i tre uomini fermati a Milano si appoggiano presso un'abitazione nella disponibilità della marocchina fermata (Fermata mentre era in procinto di lasciare Milano). Per gli inquirenti, i tre franco-algerini sarebbero anche gli autori di un'altra rapina, avvenuta il 30 agosto 2021 in via della Spiga, ai danni di un cittadino rumeno con al polso un orologio della stessa marca ma dal valore di un milione di euro.