Vermont: ragazza posta su TikTok un video sullo sfortunato libro del papà ed è boom di vendite

Per oltre 10 anni è passato quasi inosservato. Il thriller “Stone Maidens”, in italiano tradotto come “Anime di Pietra”, scritto dallo statunitense Lloyd Devereux Richards, non si può certo dire che avesse incontrato il favore dei lettori.

Vedendo il padre comunque continuare a scrivere, e ammirandolo, la figlia Marguerite decide di riprenderlo mentre è all'opera, seduto alla sua scrivania davanti al computer in soffitta a Montpelier, nel Vermont, e di postare il video su TikTok sperando di fargli un po' di pubblicità.

Il filmato in questione è girato in modo casalingo ed è accompagnato da un brano toccante di sottofondo. La didascalia sullo schermo recita: «Mio padre ha trascorso quattordici anni sul suo libro. Aveva un lavoro a tempo pieno e i suoi figli sono sempre venuti prima di tutto, ma non ha mai rinunciato a scrivere. È così felice anche se le vendite non sono eccezionali. Mi piacerebbe vendesse di più. Non sa nemmeno cosa sia TikTok».

Il giorno dopo, quel video di quindici secondi era stato visualizzato quattro milioni di volte. Il secondo giorno le visualizzazioni erano salite a sedici milioni. Il terzo giorno era stato visto circa quarantotto milioni di volte. In poco tempo, il libro ha conquistato il primo posto nella classifica dei più venduti su Amazon.

Mai come in questo caso il detto “Non è mai troppo tardi” sembra calazare a pennello.