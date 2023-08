Modi ai suoi ingegneri spaziali: "Grazie al vostro lavoro, la nostra missione aprirà nuove strade"

Il completamento della discesa fino alla superficie lunare ha reso l'India la prima nazione a far atterrare un velivolo senza pilota vicino al Polo sud lunare, in gran parte inesplorato, e il quarto Stato, dietro Stati Uniti, Russia e Cina, a realizzare un allunaggio.

“Il basso budget utilizzato dall'India per lo sbarco sulla Luna è un modello per altri Paesi che aspirano a sviluppare i propri programmi spaziali”: lo dice il primo ministro Narendra Modi , elogiando gli scienziati dietro la missione di successo di Chandrayaan-3 , la navicella protagonista dello storico allunaggio di mercoledì scorso .

Modi ha elogiato gli scienziati per aver imparato dal precedente fallimento (un primo allunaggio era stato tentato nel 2019) e per essere stati implacabili nel perseguimento della missione sulla Luna. “Rendo omaggio al vostro duro lavoro, pazienza, perseveranza e passione” ha detto il premier di Delhi.

“La regione che la nostra missione esplorerà aiuterà ad aprire nuove strade per le missioni lunari di altri Paesi” ha detto Modi allo staff della missione, presso la sede dell'Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (ISRO) a Bangalore . “Questo non solo svelerà i misteri della Luna, ma aiuterà anche a risolvere le sfide della Terra”.

L'India ha un programma spaziale a budget relativamente basso, ma che è cresciuto considerevolmente in dimensioni e slancio da quando ha inviato per la prima volta una sonda in orbita attorno alla Luna, nel 2008. Chandrayaan-3 ha un costo di 74,6 milioni di dollari, molto inferiore a quello di altre missioni condotte da altri Paesi, a testimonianza della “frugale ingegneria spaziale” dell'India.

Il primo ministro indiano, parlando agli scienziati e agli ingegneri dell'ISRO, ha anche preannunciato che “il punto in cui il lander ha toccato la superficie lunare si chiamerà Shivshakti ('Potere di Shiva'), “il giorno in cui è avvenuto l'allunaggio sarà celebrato come Festa nazionale dello Spazio” e “l'area della Luna in cui Chandrayaan lascerà il suo segno prenderà il nome di Tiranga ('Tricolore')”.