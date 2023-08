Azzurre a caccia di medaglie

La sessione serale si apre con Dalia Kaddari e la semifinale dei 200 metri femminili, segue la finale con Sara Fantini che cerca il podio nel lancio del martello femminile. Poi sarà la volta di semifinale anche per Simone Barontini e Catalin Tecuceanu negli 800 metri maschili. E per concludere la finale dei 400 metri ostacoli femminili con Ayomide Folorunso, che è riuscita a centrare la qualificazione, prima volta in assoluto per l'Italia.

Il programma di oggi pomeriggio:

19:45, 200 metri femminile, semifinali, Dalia Kaddari

20:26, lancio del martello femminile, finale, Sara Fantini

20:50, 800 metri maschile), semifinali: Simone Barontini, Catalin Tecuceanu

21.50, 400 ostacoli femminile, finale, Ayomide Folorunso