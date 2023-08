Mondiali di atletica: azzurri pronti alla sfida. Si inizia con la 20 km di marcia

È tutto pronto in Ungheria. E sono pronti anche gli azzurri in cerca di conferme, nuove medaglie e affermazioni personali.

Si parte alle 8.50 con la 20 km di marcia maschile dalla maestosa Piazza degli Eroi, uno dei simboli della capitale ungherese. Aprono le danze Massimo Stano, campione olimpico nonché iridato della ‘trentacinque’, Francesco Fortunato, vincitore della Coppa Europa di Podebrady, e l’argento europeo U23 Andrea Cosi, impegnati sul circuito di un chilometro da ripetere per venti volte. In gara anche il giapponese campione del mondo in carica Toshikazu Yamanishi.

Forse una delle gare preferita dal 31enne pugliese, con la quale ha vinto l'oro olimpico a Sapporo. Stano non nasconde la sua brama: "Punto sicuramente all'oro".

"Mi aspetto una 20 km tattica, vista l'umidità che ho trovato stamani - spiega l'olimpionico - e potrebbe andar bene in vista della 35 km ma sicuramente non mi risparmierò perché la 'venti' è più importante. Quest'anno c'è un livello altissimo, i più temibili sono i giapponesi, ma non solo, e in tanti possono arrivare al primo posto come al quindicesimo. Mi sento meglio rispetto agli anni passati, mi sono allenato meglio - e aggiunge - anche se finora ho raccolto poco in questa stagione, ma questo è l'evento più importante e qui ho due chance". Poi la 35 km dove dovrà difenderà il titolo mondiale vinto l'anno scorso.