Mondiali di atletica: stasera le staffette 4X400, azzurri in finale, segui la diretta streaming

Azzurri in finale nelle staffette 4X400 maschile e femminile ai Mondiali di atletica di Budapest 2023. Dopo l'argento del quartetto azzurro di sabato nei 100 metri maschili, ora l'Italia si gioca il tutto per tutto anche nei 400. L'intera serata dei Mondiali di atletica è trasmessa in diretta streaming dalle 19.45 su Rainews.it e RaiPlay e in tv su Rai 2, tranne dalle 20.30 alle 21.00 quando passa su Rai Sport per permettere al TG2 di andare in onda.