Mondiali di atletica: staffetta 4X100, asta e 5000 metri femminili, segui la diretta dalle 19

Oggi, sabato 26 agosto, è la penultima giornata ai Mondiali di atletica 2023 in corso a Budapest, con diretta streaming tra le 19.00 e le 22.00 su Rainews.it e RaiPlay e in tv su Rai 2, con una parentesi tra le 20.30 e le 21.00 quando la diretta tv passerà su Rai Sport per lasciare spazio al TG2. C'è molta attesa per le due staffette 4×100 che hanno incantato venerdì sera.

La nazionale italiana maschile si è qualificata prima in semifinale con un tempo di 37"65. Ottima prova per la squadra composta da Roberto Rigali, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta e Filippo Tortu che si sono lasciati alle spalle Sudafrica, Gran Bretagna e Brasile. Il tempo degli azzurri è di due centesimi migliore rispetto ai 37"67 con cui gli Stati Uniti, grazie a Coleman, Kerley, Carnes e Smith, hanno vinto l'altra semifinale davanti a Giamaica (37"68) e Giappone (37"71).

Sempre venerdì la nazionale italiana femminile si è classificata terza in semifinale con 42"14, migliorando di 57 centesimi il primato italiano. Il quartetto ormai collaudato delle azzurre, composto da Zaynab Dosso, Dalia Kaddari, Anna Bongiorni e Alessia Pavese, si è qualificato in finale grazie agli 11"48 di Dosso, i 10"03 di Kaddari, i 10"65 di Bongiorni e i 9"98 di Pavese. Meglio delle azzurre hanno fatto solo Stati Uniti (41"59) e Costa d'Avorio (41"90).

Ma stasera non ci sono solo le due staffette a vedere impegnati gli atleti italiani: Claudio Michel Stecchi si è qualificato nella finale di salto con l'asta maschile e Nadia Battocletti in quella dei 5000 metri piani femminili.

Questo è il programma della sessione serale di oggi, sabato 26 agosto:

19.25 - Salto con l'asta maschile - Finale: Claudio Michel Stecchi

19.30 - Staffetta 4x400 m maschile - Batterie: Italia

19.55 - Staffetta 4x400 m femminile - Batterie: Italia

20.50 - 5000 m femminili - Finale: Nadia Battocletti

21.40 - Staffetta 4x100 m maschile - Finale: Italia

21.53 - Staffetta 4x100 m femminile - Finale: Italia.